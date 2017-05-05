"Треба почати працювати": Путін доручив "Газпрому" приступити до укладання морської частини "Турецького потоку"

Російський монополіст "Газпром" завершив підготовчі роботи по газопроводу "Турецький потік" і має намір у найближчі дні приступити до початку укладання морської частини, повідомив голова "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

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Путін, у свою чергу, заявив, що під час переговорів з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом обговорювалася тема "Турецького потоку".

"Переконаний, що з боку наших турецьких партнерів підтримка буде надана дієва, вона буде забезпечена", - сказав Путін, передає Прайм.

"Треба почати працювати. Починайте", - додав президент.

Росія і Туреччина в жовтні минулого року підписали міжурядову угоду за проектом. Документ передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу дном Чорного моря потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна.

Одна нитка передбачена для поставок газу безпосередньо на турецький ринок, інша — для поставок газу транзитом через Туреччину в європейські країни. Будівництво другої нитки буде залежати від зацікавленості Європи в російському газі та отриманні від неї гарантій в цьому.

Як повідомляв УНІАН, керівник «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що будівництво газопроводів «Турецький потік» у формі двох гілок і «Північний потік-2» позбавить Україну доходів в обсязі близько 2 млрд дол. у рік, а також приблизно в п'ять разів знизить вартість української газотранспортної системи.