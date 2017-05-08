"Газпром" оголосив про початок будівництва "Турецького потоку" в обхід України

Російський монополіст "Газпром у неділю приступив до будівництва морської ділянки газопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря, йдеться в повідомленні компанії, передає Прайм.

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Укладання почалася через чотири дні після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і його турецького колеги Тайіпа Ердогана, на якій, зокрема, обговорювалася тема будівництва "Турецького потоку". У четвер голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що "Газпром" готовий у найближчі дні розпочати морське укладання газопроводу.

"Сьогодні ми приступили до практичного етапу реалізації проекту "Турецький потік" — морського укладання газопроводу. Проект реалізується строго за планом, і до кінця 2019 року наші, турецькі і європейські споживачі отримають новий надійний маршрут для імпорту російського газу", — наводяться в повідомленні слова голови правління "Газпрому" Олексія Міллера.

Робота стартувала біля російського узбережжя, йдеться в повідомленні. Укладання веде судно Audacia компанії Allseas — підрядника будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу. Судно також буде використовуватися для протягування труб з берега через мікротунелі. Будівництво газопроводу "Турецький потік" в глибоководній частині Чорного моря проводитиме судно Pioneering Spirit.

Росія і Туреччина 10 жовтня 2016 року підписали міжурядову угоду за проектом "Турецький потік", оператором якого є South Stream Transport. Документ передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу дном Чорного моря потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна. Одна нитка передбачена для поставок газу безпосередньо на турецький ринок, інша — для поставок газу транзитом через Туреччину в європейські країни.

Як повідомляв УНІАН, керівник «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляв, що будівництво газопроводів «Турецький потік» у формі двох гілок і «Північний потік-2» позбавить Україну доходів в обсязі близько 2 млрд дол. у рік, а також приблизно в п'ять разів знизить вартість української газотранспортної системи.