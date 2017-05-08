Нафта дорожчає на розмовах про можливе продовження пакту щодо скорочення видобутку

Світові ціни на нафту зростають у понеділок вранці на тлі заяв деяких міністрів про можливе продовження угоди про скорочення видобутку "чорного золота", свідчать дані торгів, передає РИА Новости.

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Сьогодні вранці вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,41% — до 49,79 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,32% — до 46,83 долара за барель.

У суботу міністр нафти Ірану Біжан Зангане заявив, що країни-учасниці угоди про скорочення видобутку нафти, що не входять в ОПЕК, ймовірно, приймуть рішення продовжити термін її дії. Він також зазначив, що Іран підтримає будь-яке рішення країн ОПЕК з питання продовження угоди. Іран за умовами угоди отримав можливість збільшити видобуток нафти до досанкційного рівня. В кінці квітня Зангане заявляв, що країна видобуває близько 3,8 мільйона барелів на день.

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У неділю міністр енергетики, промисловості та природних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фалих повідомив, що Бруней готовий продовжити термін дії угоди ОПЕК та інших держав про скорочення видобутку нафти. Члени ОПЕК, включаючи лідера картелю за обсягом видобутку нафти — Саудівську Аравію, висловлюються на підтримку пролонгації віденської угоди. У четвер голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що Росія також схиляється до продовження угоди.

ОПЕК 30 листопада 2016 року у Відні домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. Одинадцять країн, що не входять в ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія на 300 тисяч. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. Рішення про долю угоди буде прийнято у Відні 25 травня.