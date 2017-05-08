В українських сховищах збільшилися запаси газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 29 квітня по 6 травня зросли на 3,9%, або на 327 млн куб. м, - до 8,724 млрд куб. м з 8,397 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 6 травня становив близько 53,6 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.

13 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування.