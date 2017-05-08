Угоду про скорочення нафтовидобутку може бути продовжено довше кінця 2017 року - міністр Саудівської Аравії

Країни ОПЕК та інші держави-учасники угоди про скорочення видобутку нафти можуть продовжити його дію на більший, ніж до кінця 2017 року, термін, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра енергетики, промисловості та природних ресурсів Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха.

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"Грунтуючись на консультаціях з сторонами, я впевнений, що угоду буде продовжено на другу половину цього року, а, можливо, і довше", - цитує агентство Рейтер слова аль-Фаліха, який виступав на конференції Asia Oil and Gas Conference в Куала-Лумпурі.

ОПЕК 30 листопада 2016 року у Відні домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. Одинадцять що не входять в ОПЕК країн 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія на 300 тисяч. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. Рішення про долю угоди буде прийнято у Відні 25 травня.

"Я вважаю, що найгірше вже позаду..., і ринок рухається в напрямку відновлення балансу попиту і пропозиції", - також заявив аль-Фаліх. На його думку, зростання попиту на ринку "чорного золота" в 2017 році очікується на рівні близькому до минулорічного. При цьому міністр енергетики Саудівської Аравії зазначив хороші перспективи зростання показника в Китаї та Індії.

Нещодавнє падіння цін на нафту, як вважає аль-Фалих, було викликано сезонним зниженням попиту на цю сировину, простоєм нафтопереробних заводів з-за ремонтних робіт, а також зростанням видобутку нафти в низці країн, що не входять до ОПЕК, зокрема, в США.

Минулого тижня міністр енергетики Казахстану Канат Бозумбаєв повідомив, що зараз обговорюється продовження угода на строк до дев'яти місяців.