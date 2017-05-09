Країни Балтії відключаться від російських електромереж
Країни Балтії хочуть зменшити енергетичну залежність від Росії.
Естонія, Латвія та Литва підключать свої енергомережі до мережі Європейського Союзу через Польщу. Таким чином країни Балтії сподіваються зменшити енергетичну залежність від Росії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, передає DW з посиланням на інформагенцію Reuters. "Всі ми четверо погодилися прояснити розподіл (обов'язків - Ред.) між чотирма країнами (Естонією, Латвією, Литвою та Польщею, - Ред.) до кінця року", - заявив він.
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У ході підключення доведеться враховувати також і те, що Калінінградська область синхронізована з російською електромережею через країни Балтії. Відключення від російської мережі спочатку планувалося на 2025 рік, але було відкладене через дискусії щодо точки підключення до європейської мережі - у Польщі чи Фінляндії (через підводний електрокабель). Врешті-решт, підключення через Польщу було визнане більш доцільним економічно.
Росія ніколи не відключала електроенергію країнам Балтії і навіть не погрожувала це зробити, однак Литва розглядає факт енергетичної залежності від Росії як одну з головних національних небезпек. Країни Балтії є членами ЄС і НАТО з 2004 року.