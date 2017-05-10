Рівненська АЕС після ремонту підключила до мережі другий енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», після проведення середнього планово-попереджувального ремонту підключила до мережі другий енергоблок. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«10 травня 2017 року о 6:19 енергоблок №2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Ремонт тривав 37 діб», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час ремонту були виконані регламентні роботи і ряд заходів з модернізації та підвищення безпеки блоку.

«Станом на 8:00 10 травня в роботі перебувають всі 4 енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 650 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - відзначили в прес-службі, додавши, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, а радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станції і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.