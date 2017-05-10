Нафта дорожчає на повідомлення про зниження поставок із Саудівської Аравії

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах середи після повідомлень про те, що Саудівська Аравія скоротить постачання в регіон в рамках боротьби ОПЕК з зростанням видобутку в США, який може підірвати зусилля організації, спрямовані на припинення сталого перенасичення ринку.

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Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco скоротить постачання нафти азіатським клієнтам приблизно на 7 мільйонів барелів в червні, сказало Рейтер джерело, в рамках угоди ОПЕК про обмеження виробництва і на фоні зниження країною експорту для задоволення зростаючого внутрішнього попиту на енергоресурси в літній період.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,45 відсотка до $48,95 за барель. У вівторок вони опустилися на 1,2 відсотка.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $46,17 за барель, що на 0,61 відсотка вище за попереднє закриття.

На попередній сесії ф'ючерси на WTI також втратили 1,2 відсотка.

Хоча ціни на нафту зросли відразу ж після укладення ОПЕК угоди про скорочення видобутку в першій половині 2017 року, в останні тижні котирування опинилися під тиском через зростання виробництва в США.

Тепер багато хто очікує відтермінування прогнозованих термінів відновлення рівноваги на ринку нафти.

Міністр нафти Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх в понеділок сказав, що очікує продовження угоди про скорочення видобутку до кінця цього року або довше. Чергова зустріч ОПЕК відбудеться пізніше в травні.

Видобуток нафти в США в 2017 році, ймовірно, зросте сильніше, ніж очікувалося раніше, досягнувши 9,31 мільйона барелів на добу в порівнянні з 8,87 мільйона барелів на добу в 2016 році, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).