Запорізька АЕС відключила на ремонт п'ятий енергоблок

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила п'ятий енергоблок від мережі для проведення середнього планового ремонту на період з 10 травня по 21 липня. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«10 травня 2017 року о 00:01 енергоблок №5 (ВВЕР-1000) Запорізької АЕС відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту. Ремонт триватиме 73 доби (до 21 липня)», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обладнання енергоблоків №1, 2, 4 і 6 ЗАЕС працює без зауважень в заданому режимі.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 10 травня становить 8-12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.