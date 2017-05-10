Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія візьме кредит у ЄБРР і Європейського інвестбанку

Найбільша в Україні державна газодобувна компанія «Укргазвидобування» має намір залучити 76 млн дол. фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проекту зі збільшення видобутку природного газу на існуючих свердловинах, повідомляє прес-служба ЄБРР.

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Згідно з повідомленням, реалізація проекту з інтенсифікації видобутку, загальна вартість якого становить 76 млн дол., передбачає закупівлю компресорного обладнання, а також установок для капітального ремонту свердловин.

Очікується, що торги на закупівлю відповідної техніки почнуться в третьому кварталі 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" в 2016 році збільшила чистий прибуток 78 разів – до 12 млрд грн.

У 2016 році порівняно з 2015 роком, компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 млрд куб. м.

У даний час компанія реалізує програму «20/20», яка передбачає нарощування обсягів видобутку до 20 млрд куб. м газу в рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.