В ОПЕК попередньо погодилися продовжити заморожування рівня нафтовидобутку

Країни ОПЕК прийшли до згоди і орієнтуються на продовження угоди по заморожуванню рівню видобутку нафти, повідомив РІА Новини міністр нафти Іраку Джаббар аль-Лаиби.

Раніше міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа повідомив після зустрічі з аль-Лаібі, що дві арабські країни підтримують ідею продовження угоди до кінця 2017 року. Чинна версія договору, покликаного стабілізувати ціни на нафту, закінчується влітку.

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"Є згода і орієнтація на продовження, так як це приведе до стабілізації цін, що позитивно позначиться на іракському бюджеті", — заявив аль-Лаібі.

Міністр підтвердив, що ОПЕК буде обговорювати питання продовження угоди 25 травня на черговому засіданні у Відні.

ОПЕК 30 листопада 2016 року у Відні домовилася про скорочення свого видобування на 1,2 мільйона барелів на день із жовтневого рівня. Одинадцять країн, що не входять в ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення свого добутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія на 300 тисяч. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження.