Нафта дорожчає на даних про скорочення її запасів у США

Вартість нафти знижується вранці в четвер, в той час як інвестори продовжують відігравати опубліковані в середу дані статистики щодо зниження запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:11 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,48% - до 50,46 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,55% - до 47,59 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Комерційні запаси нафти в США (вза винятком стратегічного резерву) за тиждень, що завершився 5 травня, знизилися на 5,2 мільйона барелів, або на 1% - до 522,5 мільйона барелів. Аналітики вважали, що показник зменшився на 1,786 мільйона барелів, або на 0,33%, до 526,014 мільйона барелів.

"Дані статистики (по запасах нафти в США - ред.) припускають, що споживання (нафти - ред.) залишається стійким", - цитує газета The Wall Street Journal аналітика по сировинним товарам Commonwealth Bank of Australia Вівека Дхара (Vivek Dhar).

Разом з тим, трейдери зазначають, що надлишок пропозиції на ринку нафти все ще залишається значним. "Надлишок (пропозиції - ред.) все ще залишається великим і, ймовірно, його буде складно знизити з-за відновлення видобутку в Лівії і Нігерії", - наводить газета думку аналітика SCI International Дат Цзяна (Gao Jian).