В Україні ще на місяць продовжили надзвичайний стан в енергетиці

Кабінет міністрів України ще на місяць продовжив дію прийнятих в середині лютого надзвичайних заходів на ринку електроенергетики для забезпечення стабільного енергопостачання споживачів. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

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"Потрібно продовжувати надзвичайні заходи, тому що ми маємо приймати оперативні управлінські рішення, тому вони і називаються - надзвичайні заходи. Ми керуємо сьогодні системою в позаштатному режимі, на превеликий жаль, але я про це говорив і три, і чотири місяці тому – і це випробування ми подолаємо, хто б нам не заважав", - сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеною в січні цього року блокадою поставок в Україну антрациту з не підконтрольних владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження і постачання їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.