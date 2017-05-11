"Нафтогаз" vs "Газпром": рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу очікують до кінця травня

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує до кінця травня отримати рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу, повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

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«Тепер ми очікуємо на рішення арбітражного трибуналу за контрактом на поставку газу в травні. Затримка, очевидно, пов'язана з тим, що трибуналу було потрібно більше часу для прийняття рішення», - написав Вітренко.

При цьому він додав, що інші деталі повідомити не може.

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансовим звітом «Нафтогазу» за 2016 рік, держхолдинг очікував кінцевого терміну винесення рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу - 30 квітня 2017 року, а за транзитним договором - 30 червня 2017 року.

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

У жовтні-грудні 2016 року в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання стосовно газової суперечки щодо умов контракту, укладеного між компаніями у 2009 році. Раніше повідомлялося, що результати позову за контрактом на закупівлю газу очікуються у квітні 2017 року.

7 квітня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що остання інформація про можливе рішення, яке незабаром буде прийнято в Стокгольмському арбітражі в рамках позову «Нафтогазу» за контрактом на закупівлю газу, є оптимістичною для України. Також він додав, що у «Газпромі» на сьогодні вже обговорюються варіанти можливого програшу.

Згідно з фінзвітом «Нафтогазу» за 2016 рік, НАК вимагає від «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі за контрактом купівлі-продажу газу 17,9 млрд дол., тоді як позовні вимоги «Газпрому» до «Нафтогазу» становлять 45,7 млрд дол.