"Укртранснафта" та угорська MOL погодили технічні умови транспортування нафти

Державна компанія – оператор нафтотранспортної системи України «Укртранснафта» і угорський нафтогазовий холдинг MOL погодили технічні умови експлуатації відгалуження нафтопроводу «Дружба» до Угорщини (з підводним переходом через річку Тиса), затвердивши відповідну інструкцію з метою забезпечення надійних поставок нафти, повідомила прес-служба «Укртранснафти».

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Згідно з повідомленням, генеральний директор «Укртранснафти» Микола Гавриленко і директор з експлуатації нафтопроводів MOL Ференц Петерфалві під час зустрічі у Львові підписали договір про співпрацю та взаємодію для ефективного використання системи магістральних нафтопроводів.

Документом, зокрема, визначено порядок скоординованих дій обох сторін щодо забезпечення безаварійної роботи магістрального нафтопроводу і всіх його споруд: проведення періодичної внутрішньотрубної діагностики, ремонтних робіт і т. д.

Інструкція також закріплює порядок обміну оперативною інформацією з питань обліку нафти і координації технологічних режимів перекачування нафти та їх змін.

У компанії нагадали, що обсяг транспортування на пункт здачі нафти «Фенешлітке» (Угорщина) в 2016 році становив 4,7 млн тонн. За січень-квітень 2017 року в цьому напрямку було транспортовано 1,5 млн тонн нафти.

Як повідомляв УНІАН, «Укртранснафта» у січні-квітні збільшила транспортування нафти на 10% – до 5 млн тонн.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.