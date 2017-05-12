США пообіцяли Китаю не вводити обмеження на поставки зрідженого газу
Згідно з рішенням міністерства енергетики США, з 25 квітня 2017 року країнам, що не входять в ЗВТ із США, дозволяється щодня поставляти 19,3 мільярда кубічних футів зрідженого природного газу.
США не будуть вводити ніяких окремих обмежень на постачання зрідженого природного газу до Китаю, повідомляє американське міністерство торгівлі.
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"США вітають отримання Китаєм СПГ зі США, як і будь-яким іншим нашим торговельним партнером. США ставляться до Китаю не менш сприятливо, ніж до будь-якого іншого торговельного партнера, що не входить в зону вільної торгівлі, щодо експорту СПГ", — йдеться в повідомленні відомства, передає РИА Новости.
Мінторг нагадує, що згідно з рішенням міністерства енергетики США, з 25 квітня 2017 року країнам, що не входять в ЗВТ із США, дозволяється щодня поставляти 19,3 мільярда кубічних футів (близько 0,54 мільярда кубометрів зрідженого природного газу.
Мінторг США зазначає, що згадані рішення прийнято в рамках реалізації 100-денного плану дій в галузі економіки, про який раніше в квітні домовилися лідери країн Дональд Трамп і Сі Цзіньпін.