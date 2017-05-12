США пообіцяли Китаю не вводити обмеження на поставки зрідженого газу

США не будуть вводити ніяких окремих обмежень на постачання зрідженого природного газу до Китаю, повідомляє американське міністерство торгівлі.

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"США вітають отримання Китаєм СПГ зі США, як і будь-яким іншим нашим торговельним партнером. США ставляться до Китаю не менш сприятливо, ніж до будь-якого іншого торговельного партнера, що не входить в зону вільної торгівлі, щодо експорту СПГ", — йдеться в повідомленні відомства, передає РИА Новости.

Мінторг нагадує, що згідно з рішенням міністерства енергетики США, з 25 квітня 2017 року країнам, що не входять в ЗВТ із США, дозволяється щодня поставляти 19,3 мільярда кубічних футів (близько 0,54 мільярда кубометрів зрідженого природного газу.

Мінторг США зазначає, що згадані рішення прийнято в рамках реалізації 100-денного плану дій в галузі економіки, про який раніше в квітні домовилися лідери країн Дональд Трамп і Сі Цзіньпін.