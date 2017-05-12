На Трипільській ТЕС, яку зупинили на початку квітня, запустили один блок заради "Євробачення"

Велика енергогенеруюча компанія «Центренерго», за вказівкою диспетчера об'єднаної енергосистеми «Укренерго», запустила в роботу другий блок Трипільської ТЕС, яка була зупинена на початку квітня для нагромадження запасів дефіцитного вугілля антрацитової групи. Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба компанії.

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«На другому блоці Трипільської ТЕС з 10 травня запрацював один із двох корпусів», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що блок працюватиме стільки часу, скільки це буде визначено згідно з графіком диспетчера («Укренерго»).

Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці Трипільської ТЕС у соцмережі Facebook, другий блок було запущено для більш надійного енергопостачання Київського енерговузла на час проведення конкурсу «Євробачення 2017». Також відзначається, що енергетики «Центренерго» здійснювали «підйом станції з нуля» вперше з моменту її запуску в 1969 році.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на 12 травня на складах Трипільської ТЕС перебуває 39,1 тис. тонн антрациту, при нормі нагромадження 43,9 тис. тонн. Також у міністерстві повідомили, що добова витрата вугілля на станції становить 1-1,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2017 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання тепловою генерацією дефіцитного вугілля антрацитової групи для забезпечення стабільності роботи енергосистеми країни. Дефіцит цього вугілля виник унаслідок зупинки вантажообігу з тимчасово окупованими територіями Донбасу, де воно видобувається.

У квітні «Центренерго» призупинило роботу своїх теплоелектростанцій для нагромадження запасів палива. 5 квітня була зупинена робота Трипільської ТЕС, всі блоки якої працюють тільки на антрациті.

Довідка УНІАН. Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, Трипільська ТЕС із встановленою потужністю 1800 МВт є найбільшим енергогенеруючим об'єктом на території Київської області.