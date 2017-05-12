Оператор гуртового ринку електроенергії України хоче позичити 2,4 мільярда гривень

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України, має намір залучити у державний «Ощадбанк» дві поновлювані кредитні лінії на загальну суму 2,4 млрд грн, з метою надання авансових платежів виробникам електроенергії для придбання ними палива.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в електронній системі держзакупівель Prozorro.

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити дві кредитні лінії лімітом 1,4 млрд грн і 1 млрд грн. Термін користування лініями: протягом року, починаючи з травня (червня). Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 17 травня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2017 року «Енергоринок» залучив в «Ощадбанку» поновлювану кредитну лінію на суму 1 млрд грн з метою надання авансових платежів виробникам електроенергії для придбання ними палива.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Енергоринок» виконує функції гуртового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії.