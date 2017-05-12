У Кабміні назвали ціну імпортного газу для України

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 30 квітня поточного року склала 6235 гривень, або 232 долари за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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"Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 квітня 2017 року, і складову 6235 гривень, або 232 долари США за тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортного природного газу для України в березні поточного року становила 6669 гривень, або 248 доларів за тисячу кубометрів.