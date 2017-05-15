Росія і Саудівська Аравія продовжать заморозку нафтовидобутку

Росія і Саудівська Аравія узгодили єдину позицію, згідно з якою країни-експортери нафти ОПЕК повинні продовжити заморозку нафтовидобутку на нинішньому рівні до березня 2018 року. Про це оголосили міністр енергетики Росії Олександр Новак і міністр нафти Саудівської Аравії Халед аль-Фалех на спільній прес-конференції за підсумками переговорів у Пекіні в понеділок, 15 травня, як повідомляє DW.

Остаточне рішення з даного питання повинне бути ухвалене на зустрічі країн ОПЕК у Відні 25 травня.

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Саудівська Аравія, що займає в ОПЕК домінуючі позиції, і інші країни-виробники нафти на чолі з Росією в кінці минулого року домовилися обмежити видобуток нафти в першому півріччі 2017 року до 1,8 млн барелів на добу. Ця міра була покликана забезпечити підвищення світових цін на нафту, проте за перші місяці поточного року ціни на цю сировину не піднялися значно вище 50 доларів за барель.

Повідомлення про домовленості між Москвою і Ер-Ріядом, досягнуті в Пекіні, призвело до подорожчання нафти. Ціни на нафту марки Brent і WTI піднялися на 1,6 відсотка до відповідно 51,64 і 48,61 долара за барель.