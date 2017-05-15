На Трипільській ТЕС по завершенні Євробачення-2017 зупинили другий блок

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" вночі 14 травня зупинила другий блок Трипільської теплоелектростанції (Київська область) по завершенню конкурсу "Євробачення-2017". Про це повідомляється у звітності про роботу об'єднаної енергосистеми, яка опублікована на сайті держпідприємства "Енергоринок".

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Згідно цієї інформації, другий блок припинив свою роботу в 2:00 14 травня.

За інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на 15 травня запаси вугілля на Трипільській ТЕС становили 36 тисяч тонн, а добове споживання палива в цей день дорівнювало нулю.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2017 року "Центренерго" призупинило роботу своїх теплоелектростанцій для накопичення запасів палива. 5 квітня була зупинена робота Трипільської ТЕС, всі блоки якій працюють тільки на антрациті.

12 травня для надійнішого енергопостачання Київського енерговузла, на час проведення конкурсу "Євробачення-2017", компанія "Центренерго" запустила в роботу один з двох корпусів другого блоку Трипільської ТЕС.

Довідка УНІАН. Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, в 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, Трипільська ТЕС із встановленою потужністю 1800 МВт є найбільшим енергогенеруючим об'єктом на території Київської області.