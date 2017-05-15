Запаси газу в українських сховищах зросли до 9 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 6 по 13 травня зросли на 3,8%, або на 329 мільйонів кубометрів, - до 9,053 мільярда кубометрів з 8,724 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ станом на 13 травня становив близько 42,7 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.

13 березня "Укртрансгаз" повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування.