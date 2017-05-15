"Укрнафта" отримала 71 мільйон гривень прибутку проти збитку роком раніше

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укнафта" за перший квартал 2017 року отримала 71,1 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками першого кварталу 2016 року компанія задекларувала 510 мільйонів гривень чистого збитку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У першому кварталі 2017 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 71,1 мільйона гривень, що відображає позитивні тенденції в операційній діяльності компанії і є наслідком зниження рівня рентних ставок на видобуток нафти з початку цього року", – повідомили в прес-службі, додавши, що за звітний період чистий дохід компанії виріс в 2,4 рази – до 7,462 мільярда гривень.

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За інформацією компанії, квартальний видобуток нафти і газового конденсату скоротився на 3,9% – до 366 тисяч тонн, а природного газу – на 6%, до 313 мільйонів кубометрів. При цьому компанії вдалося збільшити виробництво скрапленого газу на 3,3% – до 34,6 тисячі тонн.

"У першому кварталі компанії вдалося зберегти добовий видобуток нафти та конденсату на рівні 4,1 тисячі тонн, що практично відповідає показникам 2016 року... При цьому темпи зниження видобутку вуглеводнів сповільнилися, що обумовлено, зокрема, зростанням обсягу капітальних інвестицій", – повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, капітальні вкладення в першому кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24% і склали 152 мільйонів гривень, оскільки компанія інвестувала кошти в оновлення і ремонт устаткування, наприклад, провела капітальний ремонт свердловин.

"Результати першого кварталу обнадійливі – нам вдалося зберегти виробництво на стабільному рівні і відновити прибутковість компанії. Ми продовжуємо модернізацію "Укрнафти", в тому числі бурових підрозділів, що призведе до зростання продуктивності і зниження витрат", – сказав голова правління компанії Марк Роллінс, додавши, що короткострокові позитивні результати не відміняють необхідності фінансового оздоровлення компанії, а також суттєві ризики несуть в собі проблеми через непродовження ліцензій.

За даними компанії, для вирішення проблеми податкової заборгованості правління "Укрнафти" розробив альтернативний план фінансового оздоровлення компанії і зараз проводить консультації з практичним аспектам його реалізації. Крім того, компанія продовжує вживати заходи по стягненню дебіторської заборгованості і виконує всі поточні податкові зобов'язання (2,7 мільярда гривень за перший квартал цього року).

"На сьогоднішній день Державна служба геології та надр України не має законних підстав відмовляти у продовженні терміну дії ліцензій. У березні цього року "Укрнафта" звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов'язати Держгеонадр продовжити всі 9 ліцензій, термін дії яких закінчується в поточному році", – додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року головою "Укрнафти" був призначений Марк Роллінс. За час перебування на посаді він стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

За підсумками 2016 року компанія отримала чистий збиток у розмірі 8,74 мільярда гривень, тоді як в 2015 році чистий збиток компанії становив 5,44 мільярда гривень. При цьому минулого року "Укрнафта" стабілізувала добовий видобуток нафти та конденсату на рівні 4,2 тисячі тонн.

У вересні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Держгеонадр призупиняти дію спецдозволів "Укрнафти" з-за наявності в компанії податкового боргу по рентній платі за користування надрами. Незважаючи на це, на початку квітня 2017 року "Укрнафта" вимушено зупинила видобуток нафти на Заводовском родовищі у Львівській області у зв'язку з відмовою Держгеонадр продовжити дію відповідного спецдозволу.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.