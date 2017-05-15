Недашковський: Україна отримає одне з найсучасніших і найбезпечніших у світі сховищ для відпрацьованого ядерного палива

Фахівці НАЕК "Енергоатом" зазначили високий рівень системи якості промислового виробництва і готовність виробничих потужностей компанії Holtec International (США) до виготовлення обладнання в рамках спільного проекту зі спорудження в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це президент "Енергоатому" Юрій Недашковський повідомив, підбиваючи підсумки перевірки готовності виробничих потужностей Holtec International, яку здійснила проектна група Енергоатому зі спорудження ЦСВЯП. Нагадаємо, ЦСВЯП будується для зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з трьох українських АЕС: Рівненської, Південно-Української та Хмельницької. Запорізька АЕС має власне пристанційне СВЯП.

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З 1 по 10 травня група фахівців Енергоатому на чолі з президентом Компанії відвідала заводи Holtec International, розташовані в США.

Юрій Недашковський зазначив, що рівень оснащеності виробничих потужностей Holtec International очікувано відповідає лідерським позиціям цієї компанії на світовому ринку послуг із забезпечення зберігання відпрацьованого ядерного палива. "Ми дуже задоволені побаченим. Якість окремих елементів обладнання, які вже виготовлені американськими фахівцями з нашим замовленням, переконливо свідчить, що Україна отримає одне з найсучасніших і найбезпечніших у світі сховищ для відпрацьованого ядерного палива", ‒ підкреслив президент Енергоатома.

У рамках робочого візиту на підприємства Holtec International фахівці Енергоатому ознайомилися з ходом реалізації українського замовлення на заводі в Піттсбурзі, де виготовляється обладнання для поставок замовникам.

На заводі Holtec International в місті Оррвилл проектній групі Енергоатому зі спорудження ЦСВЯП представили спеціалізоване виробництво, на якому виробляються так звані "кошики", в яких розміщуються тепловиділяючі збірки з відпрацьованим ядерним паливом. Матеріал "кошиків" (промислове назва "Метамик HT") і технологія його виробництва є одним з "ноу-хау" компанії Holtec International, що дозволило їй зайняти провідне місце на ринку послуг з забезпечення зберігання відпрацьованого ядерного палива. Така "кошик" і суцільнозварний двостінний контейнер з нержавіючої сталі, в який вона укладається, забезпечують необхідну ізоляцію відпрацьованого палива від навколишнього середовища, і разом з радіаційно-захисних контейнером забезпечує ядерну та радіаційну безпеку при зберіганні відпрацьованого ядерного палива на багато десятків років.

Завод в місті Камдені, де також перебували українські фахівці, є новоствореним виробництвом з сучасним металообробним обладнанням, пов'язаних в автоматизовані технологічні ланцюжки, на якому будуть проводитися захисні контейнери для зберігання ВЯП.



Групі Енергоатому була надана вичерпна інформація про систему якості, яка застосовується Holtec International на виробничих потужностях. Зазначена система відповідає міжнародним стандартам ISO, а також спеціальним вимогам, встановленим Енергоатомом для обладнання, важливого для безпеки. Система якості Holtec International дозволяє безперервно відстежувати і задокументувати весь процес виготовлення будь-якого виробу від замовлення вихідного матеріалу до відвантаження виробу замовнику. Компанія має кваліфікований персонал, як на рівні технологів, так і робітників, який має необхідний досвід у виготовленні і перевірці показників якості обладнання, подібного до того, яке буде поставлятися на замовлення Енергоатому для проекту ЦСВЯП.

Як відомо, Holtec International є багатопрофільною компанією, яка виробляє обладнання для АЕС, так і для теплових станцій на традиційному паливі. Основним напрямком діяльності компанії є розробка і поставка технологій та обладнання для зберігання відпрацьованого ядерного палива промислових атомних реакторів. У цій сфері компанія є визнаним лідером. На ринку США, пов'язаному із забезпеченням зберігання відпрацьованого палива, компанія Holtec International займає більше 50% обсягів ринку, реалізує багато проектів, пов'язаних зі зберіганням ВЯП, в інших країнах, зокрема в Україні.

Згідно з контрактом, укладеним з "Енергоатомом", для ЦСВЯП Holtec International буде поставляти спеціальне технологічне обладнання для поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо технології, передбаченої у проекті будівництва ЦСВЯП, яка також розроблена Holtec International. Насамперед, це контейнери для зберігання і перевезення відпрацьованого ядерного палива, а також допоміжне обладнання для поводження з такими контейнерами, вага яких становить 150 - 170 тонн.

Фото окремих елементів обладнання для ЦСВЯП, які вже виготовлені на підприємствах Holtec International:

Довідка. Через відсутність власного сховища, Україна змушена щороку витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії. Контракт на будівництво ЦСВЯП між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміни політичної кон'юнктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

12 жовтня 2016 року Кабмін виділив земельні ділянки загальною площею 45,2 гектара в зоні відчуження (Київська обл) під будівництво ЦСВЯП.

3 листопада 2016 року Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України схвалила висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо Попереднього звіту з аналізу безпеки ЦСВЯП.

Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані, як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також в самому сховище.

Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого ядерного палива; подальше виробництво цих систем зберігання відпрацьованого палива буде відбуватися в Україні. Меморандум, підписаний в 2015 році між Енергоатомом, Holtec International і харківським ВАТ "Турбоатом", передбачає передачу останньому технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП системи HI-STORM. У документі зазначено, що можлива вартість послуг "Турбоатома" для компанії Holtec може досягти 200 мільйонів доларів протягом наступних 10 років, включаючи близько 60 мільйонів доларів вартості обладнання для проекту ЦСВЯП.