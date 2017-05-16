Газ для киян з квітня знову подорожчав

Жителі Києва з квітня 2017 року платитимуть за природній газ 6 958 грн за 1 тис. куб. м, що на 1,2% більше, ніж раніше діяла «єдина» ціна на газ (6 879 грн за 1 тис. куб. м). Про це в платіжках за квітень повідомляє столична газопостачальна компанія «Київгаз».

«Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 187 ціну на газ для побутових споживачів встановлено на період з 1 квітня 2017 року по 1 квітня 2018 року. Враховуючи тариф на транспортування магістральними газопроводами і тариф на розподіл, ціна природного газу для населення Києва з 1 квітня 2017 року становить 6,9579 грн за 1 куб. м», - йдеться в платіжному документі.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла нову методику розрахунку вартості газу для необхідного споживача, в тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ мав складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу по регіональних газорозподільних мережах (так звана «абонплата»). Остання розраховується виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, в результаті цього рішення абонплата для тих споживачів, які мають лише газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, може зрости в середньому 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшитися в середньому в 5-8 разів. Також нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на годину.

Дане рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що введення абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 млн українців. За його словами, у бюджеті не передбачені кошти для субсидування такого підвищення. Також Гройсман заявляв, що будь-які зміни ціноутворення на газ мають відбуватися таким чином, щоб кінцева ціна "блакитного" палива не перевищувала 6 879 грн за тис. куб. м.

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4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій говориться, що дія цієї постанови НКРЕКП, має бути припинена. Також президент звернувся до Нацкомісії й Кабміну з закликом узгодити рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів.

10 квітня Нацкомісія скасувала дію своєї постанови про запровадження абонплати за газ. Постанову про скасування було оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» 27 квітня. Цей документ набрав чинності з дня, що йде за днем його публікації, тобто з 28 квітня.

Постанова Кабміну ось 22.03.2017 р. № 187, на яку посилається «Київгаз», накладає на НАК «Нафтогаз України» та інших суб'єктів ринку спеціальні зобов'язання з постачання газу для населення та інших категорій споживачів. Цей документ також визначає ціну газу як товару для побутового споживача (населення) на рівні 6 079 грн за 1 тис. куб. м (4,942 грн за куб. м + 2,5% торговельної націнки + ПДВ).