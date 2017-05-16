Продовження угоди ОПЕК із заморозки нафтовидобутку може не досягти своєї мети - МЕА

Продовження терміну угоди, укладеної в кінці минулого року провідними країнами-виробниками нафти, може бути недостатньо для того, щоб світові запаси нафти в сховищах повернулися до середнього 5-річного рівня, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

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Згідно IEA, запаси нафти в сховищах найбільш промислово розвинених країн в березні падали приблизно на 1 мільйон барелів на день, однак у другій половині поточного року зниження запасів продовжиться лише при певних умовах.

"Для того щоб скорочення видобутку позначилося на запасах (сховищах) буде потрібно якийсь час. Ринок все ще перебуває в процесі поглинання тієї нафти, яка була здійснена до укладення угоди ОПЕК і 11 країн, що не входять в картель", – додали в IEA.

Тим не менш, "ребалансування багато в чому вже триває, і, принаймні, в короткостроковій перспективі, вона буде прискорюватися", стверджують в агентстві.

У листопаді 24 країни-виробника нафти, як учасників, так і не членів ОПЕК, домовилися про сукупне зниження видобутку на 1,8 мільйона барелів на день, розраховуючи на відновлення балансу попиту і пропозиції.

Однак на ринку є сумніви в тому, що дії коаліції нафтовидобувних країн дійсно призводять до зниження надлишкової пропозиції. Зростання видобутку сланцевої нафти в США заважає зусиллям ОПЕК, а ціни на нафту після деякого зростання за останній місяць коливалися в інтервалі 48-52 долара за барель.

Висока ефективність американського сектора видобутку сланцевої нафти спонукала IEA підвищити прогноз по виробництву нафти на 2017 рік. Як тепер вважають в агентстві, загальна нафтовидобуток в Північній Америці за підсумками поточного року буде на 790 000 барелів у день вище, ніж в кінці 2016 року.

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Прогноз зростання нафтовидобутку країн, які не входять до ОПЕК, на 2017 рік тепер становить приблизно 600 000 барелів на день, тоді як минулого місяця він становив 490 000 барелів на день.

Підвищення прогнозу по видобутку поза ОПЕК, частково пов'язане з скороченням видобутку картелю, вказує на дилему, перед якою знаходиться ОПЕК перед прийняттям рішення про подальшу долю угоди.

Дві нафтовидобувні країни – Росія і Саудівська Аравія – в понеділок повідомили про необхідність продовження угоди на 9 місяців, щоб можна було досягти цілі щодо скорочення світових запасів нафти в сховищах до середнього 5-річного значення.

Офіційне засідання ОПЕК, на якому буде розглянуто питання про продовження угоди картелю зі скорочення видобутку, відбудеться 25 травня у Відні.