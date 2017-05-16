"Нафтогаз" повністю виплатив ЄБРР кредит, взятий 2016 року на закупівлю газу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" своєчасно виплатив Європейському банку реконструкції та розвитку кредит у розмірі 300 мільйонів доларів, який використаний для імпорту природного газу в Україні в липні-вересні 2016 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Нафтогаз України" погасив позику в рамках другого раунду використання коштів відновлювальної кредитної лінії ЄБРР. Протягом липня-вересня 2016 року "Нафтогаз" повністю використав доступні засоби по кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів. Виплати відсотків і повернення кредиту відбулися вчасно", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в рамках другого раунду кредитування в Україну надійшло 1,8 мільярда кубометрів газу, при цьому "Нафтогазу" довелося частково фінансувати договори, укладені за результатами процедур закупівлі за кредитні кошти ЄБРР, за свій рахунок.

Згідно з повідомленням, середньозважена вартість закупівлі газу в Європі за кредитні кошти ЄБРР становила 185 доларів за 1 тисячу кубометрів. Постачальниками "блакитного" палива для держхолдингу були наступні компанії: Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S. p.A., RWE Supply & Trading GmbH і Uniper Global Commodities SE.

"Кредитна лінія ЄБРР не тільки дає нам можливість отримувати дешевий ресурс для закупівлі газу перед опалювальним сезоном, але і відіграє важливу роль в просуванні реформ в енергетичному секторі. ЄБРР проводить постійний моніторинг впровадження нових стандартів звітності, прозорості, екологічної та соціальної відповідальності на підприємствах державної форми власності, у тому числі і в "Нафтогазі", - прокоментував голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як спільно УНІАН, кредитна лінія ЄБРР для "Нафтогазу" у розмірі 300 мільйонів доларів була відкрита в жовтні 2015 року і призначена для закупівлі газу на західному кордоні України. Однією з умов надання кредиту ЄБРР була реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в "Нафтогазі".

В рамках першого раунду використання коштів кредитної лінії ЄБРР "Нафтогаз" закупив 1,7 мільярда кубометрів газу для опалювального сезону 2015-2016 років.

За даними "Нафтогазу", позику від ЄБРР є відновлюваним кредитом на 3 роки. Протягом цього терміну "Нафтогаз" може погашати і знову позичати кошти в межах цієї суми, щоб профінансувати авансові закупівлі газу.