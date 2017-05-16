Суд відхилив скаргу "Газпрому" щодо виплати Україні 172 мільярдів штрафу

Вищий господарський суд України відхилив касацію російського газового монополіста "Газпром" на рішення Антимонопольного комітету про стягнення штрафу з російської компанії в розмірі 171,932 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету.

"Сьогодні Вищий господарський суд відмовив у задоволенні касаційної скарги ВАТ "Газпром" на рішення господарського суду Києва від 05.12.2016 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.02.2017 р., якими було присуджено стягнути з компанії "Газпром" до бюджету штраф і пеню в розмірі 171,932 мільярда гривень", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року АМКУ висунув "Газпрому" штраф на близько 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва, який був відхилений.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з "Газпрому" штраф у розмірі 85,9 мільярда гривень, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 мільярда гривень за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції послужило приводом для "Газпрому" подати касацію.