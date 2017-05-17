Запаси антрацитового вугілля на ТЕС зросли одразу на 7%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 10 по 17 травня поточного року збільшилися на 7% – до 423,7 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки збільшилися на 2,7% – до 1,750 мільйона тонн з 1,704 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень збільшилися на 3,5% – до 2,173 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці січня 2017 року.