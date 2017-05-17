"Укрнафта" направила до Фіскальної служби новий план фінансового оздоровлення компанії

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" направила до Державної фіскальної служби новий план фінансового оздоровлення компанії, згідно з яким буде повністю розраховуватися за поточними податковими зобов'язаннями, але при цьому, виплати за історичною податкової заборгованості (понад 13 мільярдів гривень) будуть розстрочені на 3 роки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Голова Правління "Укрнафти" Марк Роллінс за дорученням Наглядової ради направив до Державної фіскальну службу України нові пропозиції щодо фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації", - повідомили в прес-службі, додавши, що цей план передбачає погашення податкового боргу виключно за рахунок надходжень від операційної діяльності.

Відповідно до запропонованого плану, податковий борг (по всіх загальнодержавних податків і зборів) буде розстрочений і підлягає сплаті протягом 3 років з дати набрання законної сили ухвали суду про затвердження плану досудової санації. При цьому компанія буде розраховуватися за податковими зобов'язаннями, включеним до плану досудової санації, та поточних зобов'язань в період дії плану.

"У відповідності з графіком погашення податкового боргу, половина боргу повинна бути виплачена до кінця 2018 року, залишок буде виплачуватися протягом наступних 2 років", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що компанія ініціює розгляд питання про списання податкового боргу в частині штрафних санкцій та пені, враховуючи тривале існування проблеми заборгованості перед "Укрнафтою" держхолдингу "Нафтогаз України" за 2 мільярди кубометрів газу, який був видобутий у 2006 році.

"Необхідною умовою проведення фінансового оздоровлення є також продовження Державною службою геології та надр України усіх діючих ліцензій "Укрнафти" відповідно до законодавства", - зазначили в компанії.

За інформацією прес-служби, "Укрнафта" розраховує на узгодження цього плану, оскільки Фіскальної службі належить більш 50% кредиторської заборгованості підприємства і без її згоди процедуру досудової санації реалізувати неможливо.

"Питання реструктуризації податкового боргу компанії не може бути вирішене без активної участі Державної фіскальної служби. Зволікання з пошуком конструктивного рішення лише ускладнює і без того непросте фінансове становище суспільства", – зазначив Роллінс.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року "Нафтогаз" опублікував аудовану звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній держхолдинг визнав, що на свій розсуд використовував 10 мільярдів кубометрів газу, який належать "Укрнафті".

Через відмову "Нафтогазу" погашати борг перед "Укрнафтою" за цей газ і зірваних аукціонів з продажу нафти "Укрнафти" виник борг перед державою по сплаті податків. Згідно зі звітом компанії за 2016 рік, податковий борг станом на кінець минулого року становив 13,2 мільярда гривень.

У липні 2015 року акціонери "Укрнафти" обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллинса, який неодноразово підкреслював, що компанія зможе погасити борги по податках за умови, що "Нафтогаз" почне погашати свої борги перед компанією.

У травні 2014 року вступило в законну силу рішення Господарського суду Києва від 20 січня 2011 року, згідно з якою "Укртрансгаз" та "Нафтогаз України" зобов'язані не перешкоджати здійсненню права власності на 2 мільярди кубометрів газу, а також відібрати з підземних сховищ і передати цей газ "Укрнафті". У червні 2016 року Державна виконавча служба провела вилучення 2 мільярди кубометрів газу.

В кінці січня 2017 року Вищий адміністративний суд України підтвердив обґрунтованість рішення Окружного адміністративного суду Києва, що зобов'язав ГФС прийняти 2 мільярди кубометрів. На початку березня в компанії повідомили, що Фіскальна служба не виконувала це рішення суду і продовжувала безпідставно нараховувати штрафні санкції.

При цьому в першому кварталі 2017 року компанія виплатила 2,7 мільярда гривень податкових платежів, що на 966 мільйонів гривень більше показника за аналогічний період минулого року. В даний час "Укрнафта" виконує податкові зобов'язання у повному обсязі.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.