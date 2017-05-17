Парубій підписав закон про створення конкурентного ринку електроенергії

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Закон "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.

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Як повідомляється на сайті парламенту, Парубій підписав цей закон і направив його на підпис президенту сьогодні, 17 травня.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня, Верховна Рада не підтримала три проекти постанови про скасування рішення щодо прийняття закону про ринок електричної енергії України.

Жоден з цих проектів постанов не набрав необхідний мінімум у 226 голосів: за перший проголосували лише 53 народних депутата з 368, зареєстрованих в сесійній залі, за другий - 43 з 368, а за третій - 42 з 368.

13 квітня 2017 року Верховна Рада прийняла закон "Про ринок електричної енергії" Прийняття цього закону є однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро.

Документ відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного закону "Про функціонування ринку електричної енергії України", який визначає організацію ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго".