Кабмін оголосив конкурс на посаду члена спостережної ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на вакантну посаду незалежного члена наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба уряду.

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"Кабінет міністрів відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства... оголошує конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "НАК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Статі Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. Таким чином, було сформовано діючий склад наглядової ради держхолдингу.

3 квітня 2017 року Юлія Ковалів, яка займала посаду голови наглядової ради, написала заяву про припинення своїх повноважень за власним бажанням і з 17 квітня її повноваження були припинені.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.