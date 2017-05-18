Уряд Індії вирішив побудувати 10 нових ядерних реакторів

Уряд Індії ухвалив сьогодні плани щодо будівництва 10 нових ядерних реакторів, передає Deutsche Welle.

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Їхня сумарна потужність має скласти 7000 мегават, що більше за поточну потужність атомних електростанцій (АЕС) країни. Реактори мають конструювати виключно індійські підприємства, що має створити понад 33 тисячі нових робочих місць.

Зараз Індія експлуатує 22 реактори потужністю 6780 мегават. Реактори ще на 6700 мегават зараз будуються, їх мають запустити у 2021-2022 роках. Нові десять установок будуть сконструйовані індійськими компаніями.

В Індії на даний момент близько 70 відсотків виробництва електроенергії забезпечують теплові електростанції, що працюють переважно на вугіллі. До 2030 року уряд має намір довести частку "зеленої" та відновлюваної енергетики до 40 відсотків, передусім для столиці Нью-Делі, де гостро постає проблема забруднення повітря.