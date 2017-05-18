Ціни на нафту знижуються через надлишок пропозиції

Ціни на нафту трохи знизилися вранці в четвер на фоні надлишку пропозиції сировини всупереч скороченню видобутку ОПЕК+.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,15 відсотка до $52,13 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,98 за барель, що на 0,18 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Причиною розвороту нафтових котирувань в мінус стало зниження запасів сировини в США, яке посилило побоювання трейдерів про збереження перенасичення ринку.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 12 травня, на 1,8 мільйона барелів до 520,77 мільйона барелів, тоді як аналітики прогнозували спад на 2,4 мільйона, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Картель ОПЕК і 11 країн, що не входять в організацію, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти в першому півріччі 2017 року на 1,8 мільйона барелів на добу для відновлення цін на сировину.

Цим не забарилися скористатися інші виробники, які поспішили зайняти утворену на ринку нішу за рахунок нарощування поставок.

Зокрема, поставки північноморської нафти на ринок Азії досягли рекордної позначки в першому кварталі 2017 року – 19 танкерів – і можуть зберегтися на такому ж високому рівні і в другому кварталі, показали дані системи спостереження за суднами в терміналі Рейтер.

Не бажаючи залишатися в числі відстаючих, США також збільшили експорт в Азію. Кількість нафтотанкерів, які доставили американську сировину в регіон, збільшилася до 10 в першому кварталі поточного року і, за прогнозами, зростатиме, свідчать дані системи стеження за судами.