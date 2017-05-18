Кабмін ввів ліцензування експорту дефіцитного антрациту

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліцензування експорту з України дефіцитного кам'яного вугілля марки антрацит.

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Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі, проект постанови був розроблений в рамках виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року.

Згідно з повідомленням, постанову Кабінету міністрів України прийнято з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, запобігання неконтрольованому вивезеню антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств у повному обсязі.

Зазначається, що ліцензії видаватимуться Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугілля. «Узгодження здійснюватиметься без залучення підприємства в порядку міжвідомчого обміну інформацією», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Зокрема, уряду було доручено вжити заходів щодо диверсифікації джерел поставок вугілля в Україну і створення резерву енергетичного вугілля; забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яної марки антрацит.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної території Україні. Особливо гостро постало питання поставок вугілля тепловій генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року.