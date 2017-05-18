Підконтрольні Росії ЗМІ поширюють неправдиву інформацію і чутки про "Енергоатом" та його постачальників – голова Бізнес-ради "Україна-ЄС"

Проросійське атомне лобі і підконтрольні Росії ЗМІ поширюють неправдиву інформацію і чутки про діяльність Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" і постачальників устаткування для АЕС у зв'язку з тим, що "Енергоатом" знижує залежність від російського ядерного палива і технологій. Таку думку у виданні The Brussels Chronicle опублікував голова Бізнес-ради "Україна-ЄС" Джеймс Вілсон.

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"Енергоатом" - це головна мета російського атомного лобі в Україні. Компанія вже три роки знаходиться під безперервною "облогою" російських ЗМІ, з тих пір, як вона почала диверсифікувати свою базу поставок, закуповуючи ядерне паливо та обладнання в західних постачальників", - написав він.

На думку Вілсона, на сьогодні Росія активно використовує методи чорного піару для поширення страху, сумнівів у багатьох країнах.

"Це гірка правда, що сьогодні російські ЗМІ дуже гарні в вигадуванні історій, що загрожують фактів, поширення страху, сумнівів, упередженості і підозр... Російська пропаганда використовує всі інструменти чорного піару. Росією використовуються сотні мільйонів у твердій валюті на пропаганду і присутність триколора в кожній країні», - заявив він, додавши, що російська пропаганда високо організована і над її поширенням працює "легіони інтернет-тролів, які, дотримуючись лінії партії, примножують ці повідомлення і поширюють їх в соціальних мережах".

"В той же час так звані експерти роблять заяви, які створюють атмосферу страху, що українську атомну енергетику чекає колапс і що Чорнобильська катастрофа повториться, якщо не вжити рішучих заходів. Ці заходи, звичайно, припускають, що Україні необхідно закуповувати російське ядерне паливо та обладнання для роботи своїх АЕС", - зазначив він.

За словами Вілсона, під вплив російських ЗМІ потрапив Україно-чесько-польський консорціум, який планує завершити будівництво третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

"Кремль шукає шляхи, щоб перешкоджати завершенню проекту на Хмельницькій АЕС, знову використовуючи чорний піар", - написав голова Бізнес-ради.

Також він заявив, що проросійське лобі в Україні прагне витіснити з ринку українську компанію "Імпульс", яка розробляє автоматичні системи управління, почавши розслідування поставок обладнання цієї компанії для потреб Южно-Української АЕС.

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"Згідно цього розслідування, поставлене обладнання не відповідало нормам якості, незважаючи на те, що "Енергоатом" був повністю задоволений стандартами якості, які були дотримані", - повідомив Вілсон, додавши, що такого ж типу розслідування супроводжуються проросійськими медіа і доповнюються голослівними твердженнями, що "Імпульс" все ще має контракти з російськими компаніями і робить "бізнес на крові".

Як повідомляв УНІАН, компанія "Енергоатом" здійснює на сьогодні програму диверсифікації поставок ядерного палива. Компанія закуповує паливо в американській-японської компанії Westinghouse, для того, щоб знизити залежність від постачань російської компанії "ТВЕЛ".

Також в 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду з Російською Федерацією про добудову Хмельницької АЕС. На кінець листопада 2016 року "Енергоатом" заявив, що розглядає можливість залучення європейського постачальника реакторної установки типу ВВЕР-1000 для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 на ХАЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.