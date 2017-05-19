Нафта дорожчає в очікуванні продовження угоди по заморозці видобутку

Вартість нафти збільшується у п'ятницю вранці, оскільки трейдери високо оцінюють можливість продовження угоди ОПЕК зі скорочення видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм.

"Станом на 7:18 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,78%, до 52,92 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,93% - до 49,81 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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ОПЕК 30 листопада домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. 11 не входять в ОПЕК країн 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження.

"Інвестори відіграють ймовірність пролонгації домовленостей, в результаті чого ціни на нафту перейшли до зростання. Питання про продовження угоди буде розглядатися на міністерській зустрічі моніторингового комітету 24 травня у Відні, а потім на зустрічі ОПЕК і країн, що не входять в картель, 25 травня. Як очікується, угода буде продовжена на дев'ять місяців", - зазначає видання.

Раніше в спільній заяві міністрів енергетики РФ Олександра Новака і Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха було сказано про те, що дві ці країни 24-25 травня запропонують іншим продовжити угоду на умовах, що діють на дев'ять місяців - до 1 квітня 2018 року.

А напередодні, у четвер міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа повідомив, що, на його думку, більшість країн-учасниць угоди підтримують пропозицію Росії і Саудівської Аравії. Аналітики ANZ, чию думку наводить агентство Reuters, вважають, що самі розмови країн-учасниць ОПЕК про продовження віденської угоди позитивно позначаться на нафтовому ринку.