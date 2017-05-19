Гройсман розповів про дії уряду для блокування обхідних газопроводів

Уряд України вживає всіх заходів для того, щоб не допустити будівництва газопроводів, по яких Росія може транспортувати блакитне паливо в країни Європи в обхід території України, що призведе до зниження транзитних доходів нашої країни. Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Ми вживаємо всі заходи для недопущення будівництва проектів, які носять суто політичний характер, з одного боку, а з іншого боку - несуть загрозу національній безпеці України та країн Європи", - сказав він.

Також Гройсман заявив, що питання заповнення газотранспортної системи після 2019 року, коли закінчується транзитний контракт між Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом "Газпром", є одним з пріоритетів роботи Кабміну.

"Однозначно, що ми будемо боротися за наші національні інтереси. Це не тільки наші національні інтереси, але це і наша національна безпека. Це також безпека Європи щодо диверсифікації поставок газу в країни ЄС", - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м. В січні-квітні 2017 року транзит збільшився порівняно з січнем-квітнем 2016 року на 23% - до 30,5 млрд куб. м.

Чинний контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає обов'язковий транзит російського газу через територію України до кінця 2019 року. Наприкінці травня глава правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що після січня 2020 року транзит газу через Україну буде знижено до 15 млрд куб. м газу в рік.

На сьогодні Росія здійснює два проекти з будівництва (або підготовки до укладення контракту на будівництво газопроводів, який будуть транспортувати газ в обхід території України. Це «Північний потік-2», який йде по дну Балтійського моря і «Турецький потік» - по дну Чорного моря. "Газпром" також має намір збільшити прокачування газу через діючий "Північний потік-1", що намагаються оскаржити "Нафтогаз" і польська нафтогазова компанія PGNiG.