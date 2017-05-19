Міненерговугілля закликає конфісковувати вугілля з окупованого Донбасу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося з проханням до Енергетичної митниці та Державної фіскальної служби конфісковувати вугілля, що імпортується до України, але було видобуто на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це у парламенті заявив профільний міністр Ігор Насалик.

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"Ми вже зробили кардинальний крок і направили в Державну фіскальну службу та Енергетичну митницю звернення з проханням, щоб під час заходу на територію України вугільної продукції походженням з зони АТО, щоб ця продукція конфісковувалася", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після набрання чинності рішення РНБО від 15 березня 2017 року був повністю зупинений вантажообіг з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей. Антрацит видобувається тільки на цій території, що і є причиною дефіциту цього виду палива.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що російська сторона вивозить українське вугілля з Донбасу на свою територію і продає його під виглядом російського. Щоб не допустити таких поставок, в кінці квітня Міненерговугілля подало в Кабмін проект постанови про заборону імпорту енергетичного вугілля з Росії.

Зазначається, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля – 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року. Підходяще для України вугілля можна імпортувати з ПАР, США або країн Азії.