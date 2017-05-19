Акціонери "Укрнафти" обрали новий склад наглядової ради компанії

Загальні збори акціонерів найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» 18 травня обрали новий склад наглядової ради, куди увійшли представники національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і міноритарних акціонерів компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Обраний новий склад наглядової ради, до якої увійшли: Андрій Коболєв (голова наглядової ради), Сергій Коновець, Юрій Вітренко, Костянтин Пожидаєв, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) і Марія Пітта (Maria Pitta)», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що акціонери доручили наглядовій раді з допомогою правління «Укрнафти» розробити вимоги до кандидатів у незалежні члени наглядової ради, порядок їх відбору, розмір винагороди і умови контрактів з ними.

«Акціонери затвердили новий склад ревізійної комісії: Коротчук Олена (голова), Андрій Тахтай, Едуард Шевченко, Ольга Андріяшина і Денис Повольнов», - додали в прес-службі.

Згідно з повідомленням, під час зборів акціонерів голова правління компанії Марк Роллінс акцентував увагу на загрозах для стабільної роботи «Укрнафти». За його словами, якщо Державна служба геології та надр України і далі буде відмовляти у продовженні ліцензій, то до 2019 році видобуток нафти може скоротитися з 1,5 млн до 270 тис. тонн, що фактично означатиме припинення роботи компанії.

Держгеонадр, незважаючи на рішення судів, відмовляється продовжувати низку ліцензій на видобуток нафти для компанії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року головою «Укрнафти» був призначений Марк Роллінс. За час перебування на посаді він стабілізував фінансове становище компанії, виплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

За підсумками першого кварталу 2017 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 71,1 млн грн, тоді як за підсумками першого кварталу 2016 року задекларувала 510 млн грн чистого збитку. Минулого року «Укрнафта» стабілізувала добовий видобуток нафти та конденсату на рівні 4,2 тис. тонн.

У вересні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Держгеонадр призупиняти дію спецдозволів «Укрнафти» через наявність у компанії податкового боргу з рентної плати за користування надрами. Незважаючи на це, на початку квітня 2017 року «Укрнафта» вимушено зупинила видобуток нафти на Заводовському родовищі у Львівській області у зв'язку з відмовою Держгеонадр продовжити дію відповідного спецдозволу.

За інформацією прес-служби, цього року закінчується термін дії 9 ліцензій «Укрнафти» на родовища, на яких видобувається близько 20% річного обсягу видобутку нафти. Мова йде про Анастасіївське, Рибальське, Артюхівське, Південно-Панасовське, Липоводолинське та Коржевське родовища в Сумській області, Козієвське та Качаловське – у Харківській, Заводовське – у Львівській області. При цьому компанія неодноразово повідомляла, що вжила всіх необхідних заходів щодо продовження цих дозволів, передавши в Держгеонадр необхідні документи вчасно і в повному обсязі.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.