Іспанія програла суд інвесторам, які постраждали від зниження "зелених" тарифів
Програш у міжнародному арбітражі може завдати значної шкоди інвестклімату країни і платникам податків.
Іспанія програла у Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів ООН (ICSID), що входить до групи організацій Світового банку, за позовом інвесторів, які постраждали від зниження субсидій на відновлювану енергію, гарантованих раніше державою, і зобов'язана сплатити 128 млн євро основної суми, а також відсотки.
Про це повідомляє іспанське видання el Pais.
Згідно з повідомленням, іспанський уряд порушив статтю 10 Договору до Енергетичної Хартії, відтак позбавивши інвесторів справедливого і рівноправного режиму.
Позов компаній Eiser Infrastructure Limited і Energia Solar Luxembourg, які інвестували у виробництво енергії з відновлюваних джерел на території Іспанії, був задоволений частково - загальна сума позовних вимог становила понад 300 млн євро.
Видання зазначає, що програш у міжнародному арбітражі може завдати значної шкоди інвестклімату країни і платникам податків, оскільки створює небезпечний правовий прецедент - Іспанія є відповідачем за десятками подібних позовів.
«Якщо Іспанія програє подальші позови, втрати для іспанських платників податків можуть становити сотні мільйонів євро», - наголошує el Pais.
Серед постраждалих від зниження пільгових тарифів опинилися авторитетні міжнародні інвестори - суверенний інвестфонд Абу-Дабі, Канадський пенсійний фонд і низка німецьких муніципалітетів.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року голова правління китайської державної корпорації CNBM International Co. Цзиньсон Чжан повідомив, що компанія готує позови до України у міжнародні суди по кейсу, що аналогічний іспанському, - за фактом ретроспективного зниження «зеленого тарифу» для активів корпорації, які розміщені в Україні.