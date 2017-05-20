Саудівська Аравія: всі учасники угоди із заморозки нафтовидобутку згодні її продовжити

Всі країни, що беруть участь в угоді ОПЕК та інших держав про скорочення видобутку нафти, згодні продовжити термін її дії до кінця першого кварталу 2018 року, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра енергетики, промисловості та природних ресурсів Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха.

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"Ми думаємо, що все згодні. Всі, з ким я говорив, дали зрозуміти, що продовжити угоду на дев'ять місяців - мудре рішення", - цитує агентство Bloomberg слова аль-Фаліха.

Він також уточнив, що, на його думку, продовження угоди до кінця першого кварталу 2018 року допоможе досягти мети скорочення комерційних запасів нафти і нафтопродуктів у світі до середнього п'ятирічного рівня.

ОПЕК 30 листопада у Відні домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. 11 не входять в ОПЕК країн 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі РФ - на 300 тисяч.

Угоду укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. Питання про продовження буде розглядатися на міністерській зустрічі моніторингового комітету 24 травня, а потім на зустрічі ОПЕК та країн, що не входять до картелю, 25 травня.

У понеділок аль-Фаліх у спільній з головою Міненерго РФ Олександром Новаком заяві оголосив, що обидві країни 24-25 травня запропонують продовжити угоду на умовах, що діють на дев'ять місяців - до 1 квітня 2018 року.