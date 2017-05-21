У Швейцарії відбувається референдум про відмову від атомної енергетики

У Швейцарії в неділю, 21 травня, відбувається референдум щодо енергетичної реформи – громадяни висловлять свою позицію щодо схваленої парламентом "Енергетичної стратегії – 2050". Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Swissinfo.

Стратегія пропонує відмовитися від спорудження нових атомних електростанцій та скоротити використання у країні традиційних джерел електроенергії, таких як газ та вугілля.

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Центральний пункт енергетичної реформи - поетапне закриття упродовж найближчих десятиріч усіх п’яти атомних електростанцій, які виробляють третину спожитої енергії. Натомість пропонують перехід на екологічні і відновлювальні джерела енергії.

Винесена на референдум "Стратегія" передбачає реалізувати пакет заходів, в результаті чого за період до 2035 року середнє енергоспоживання в країні в перерахунку на душу населення знизиться на 43% у порівнянні з показниками 2000 року.

Дефіцит передбачається компенсувати за рахунок розвитку енергетичних технологій, що спираються на поновлювані і екологічно нейтральні джерела. Ставка робиться також і на модернізацію швейцарських ГЕС.

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Противники енергетичної реформи вважають, що вона призведе до зростання цін на електрику та до збільшення залежності Швейцарії від поставок енергії з-за кордону.

Згідно з даними останніх опитувань, кількість прихильників нової енергетичної політики дещо перебільшує кількість противників.