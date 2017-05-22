Вартість Brent вперше за місяць перевищила $54

Нафтові ф'ючерси в понеділок, 22 травня, продовжують зростати на торгах. Вартість бареля нафти сорту Brent вперше з 18 квітня піднялася вище позначки в 54 долара, повідомляє Прайм.

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Як свідчать дані торгів станом на 4:49 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent росла на 0,86% - до $54,07 за бочку.

Червневі ф'ючерси нафти марки WTI зросли на 0,93% - до $50,80 за барель.

Як повідомляв УНІАН, у суботу міністр енергетики, промисловості та природних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що всі учасники віденської угоди згодні продовжити термін її дії до кінця першого кварталу 2018 року, повідомило агентство Bloomberg.

Міністр також уточнив, що, на його думку, продовження угоди до кінця першого кварталу 2018 року допоможе досягти мети скорочення комерційних запасів нафти і нафтопродуктів у світі до середнього п'ятирічного рівня.