Запорізька АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Запорізька АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі перший енергоблок. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"22 травня 2017 року о 03:51 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі. Виконується набір потужності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Енергоатому", дистанційний захист блоку спрацював при виконанні операцій з виведення в ремонт високовольтної лінії 750 кВ "Дніпровська".

На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 4 енергоблоку.

"Сумарна потужність генераторів становить 3 245 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентгенов в годину, що відповідає природному радіаційному фону", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перший енергоблок Запорізької АЕС було відключено від енергомережі дією автоматики 21 травня.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС до енергетики країни зріс з 2 до 22%.