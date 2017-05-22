Фірми Курченка вивезли з Донбасу до Росії мільйон тонн вугілля - ЗМІ

У 2016 році Росія отримала з окупованих територій Донецької і Луганської областей 940 тисяч тонн антрациту і ще близько 95 тисяч тонн інших сортів вугілля, повідомляє Liga.net.

Зазначається, що це лише ті обсяги, які офіційно потрапили до статистики залізничних перевезень Російської залізниці.

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У 2015 році до Росії з України нелегально вивезли близько 1,3 мільйона тонн вугілля лише антрацитової групи.

Зазначається, що вивозять з Донбасу вугілля в РФ фірми біглого Сергія Курченка "Петролеум капітал", "Внєшторгсервіс" та низка інших компаній.

Далі паливо йде на експорт до європейських та африканських країн. Схему таких поставок налагодили ще два роки тому.

Російські держоргани оформлюють вивезення донбаського вугілля як імпорт з України. Постачальники, засновані лідерами бойовиків "ЛНР/ДНР", проходять в документах, як українські компанії.

Одержувачі вугільної продукції в Росії переоформлюють нелегальне вугілля та експортують його з російських портів або постачають на електростанцію на півдні РФ, що належить "Газпрому".

Частина вивезеного з Донбасу палива повертається в Україну під виглядом південноафриканського для потреб державної "Центренерго".

Крім структур Курченко поставками вугілля з Донбасу до Росії займається компанія "Вугільні технології" з Ростова-на-Дону. Засновником компанії значився Валерій Донсков. Пізніше серед власників "Вугільних технологій" з'явилися ще дві людини - В'ячеслав Дрюченко і Олександр Мельничук. Всі троє володіють по 33% статутного капіталу трейдера.

Мельничук на сепаратистських ресурсах згадується як "заступник міністра енергетики ЛНР".

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Мельничук також володіє 10% в заснованій у вересні 2014 року "Кримській паливно-енергетичній компанії" (КТЕК, Сімферополь). Мажоритарний власник цієї компанії через дніпровську компанію ЮГ-Скан - Сергій Огурцов. У Верховній Раді п'ятого скликання Огурцов значився помічником біглого екс-депутата Олега Царьова.

У Мельничука є брат - Сергій. Він є власником зареєстрованої в Києві компанії "Ровеньки-Углепостач". Ця компанія до березня цього року була найбільшим легальним експортером видобутого в ОРДЛО сортового антрациту. Вугілля компанія купувала у холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Через блокаду окупованих територій "Ровеньки-Углепостач" згорнула експортний бізнес.

Нагадаємо, з квітня 2017 року управління українськими металургійними заводами, які опинилися на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", було покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ "Внєшторгсервіс".