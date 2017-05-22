"Київенерго" Ахметова підрахувало борги столичних споживачів за електроенергію

Загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед компанією «Київенерго» у квітні 2017 року порівняно з березнем 2017 року зросла на 8,35% і станом на 1 травня перевищила 1 млрд грн, повідомила прес-служба компанії.

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Відзначається, що упродовж квітня найбільший приріст заборгованості за електроенергію перед компанією продемонстрували підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності, а також підприємства та організації, які фінансуються з державного і міського бюджетів.

Сумарно заборгованість цих споживачів збільшилася майже на 59,5 млн грн і досягла 528,5 млн грн, в тому числі борг акціонерної компанії «Київводоканал» досяг 158,3 млн грн.

Населення Києва в квітні збільшило заборгованість за спожиту електричну енергію перед компанією на 25,7 млн грн - до 373,2 млн грн.

Споживачі Дарницького, Солом'янського та Святошинського районів залишаються найбільшими боржниками за електроенергію, заборгованість на 1 травня становила 54,5 млн грн, 42,3 млн грн і 41,7 млн грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» у 2016 році одержало 2,58 млн грн чистого прибутку проти 1,695 млрд грн чистого збитку в 2015 році.

Компанія «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.