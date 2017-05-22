Попаснянський водоканал завтра планують відключити від електроенергії через борги

У вівторок, 23 травня, Луганське енергетичне об'єднання (ЛЕО) планує відключити від електропостачання західну фільтрувальну станцію (Лисичанськ) Попаснянського водоканалу через борги за електроенергію у розмірі понад 142 млн гривень.

Читайте такожПостачання води в окуповану частину Луганщини на даному етапі неможливе - МінАТО

Про це «Економічній правді» повідомили в прес-службі АМКУ.

"Тим самим будуть знеструмлені основні потужності водоканалу, задіяні у постачанні води на неконтрольовану територію Луганської області", - заявили в прес-службі.

"У той же час, таке відключення мало відбутися ще 15 травня, але тоді Укренерго не дозволило компанії здійснити задумане, використовуючи сумнівні відмовки - то ЛЕО має узгодити відключення з Луганською облдержадміністрацією, то виникли проблеми з обладнанням, що не дає можливості відключити ЗФС", - повідомили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області.

У грудні 2016 року через борги ЛЕО тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», який подавав воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, які непідконтрольні українській владі.