Нафта дешевшає через плани Трампа продати половину стратегічних запасів сировини

Ціни на нафту знизилися вранці у вівторок, після того як президент США Дональд Трамп запропонував продати половину стратегічних запасів сировини країни.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,74 відсотка до $53,47 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,72 за барель, що на 0,8 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Бюджетний план Трампа передбачає поступовий продаж половини стратегічних нафтових запасів США, а також розширення буріння на Алясці, випливає з документів. Незважаючи на те, що це не остаточна версія - проекту бюджету ще треба пройти узгодження в Конгресі, він тим не менш відображає плани нової адміністрації збільшити видобуток сировини в країні.

США володіють найбільшим стратегічним нафтовим резервом, що становить близько 688 мільйона барелів.

Продаж США нафти зі стратегічного резерву може сколихнути і без того перенасичений ринок і перешкодити зусиллям виробників ОПЕК+.

ОПЕК і 11 країн, що не входять в картель, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти в першому півріччі 2017 року на 1,8 мільйона барелів на добу для відновлення світового попиту і пропозиції.

Очікується, що 25 травня нафтоекспортери узгодять рішення про продовження глобального пакту на дев'ять місяців, до кінця березня 2018 року.

Так чи інакше, якщо США почнуть продавати нафту зі стратегічних запасів, то тільки наступного року, тому наслідки їх реалізації для цін на нафту очікуються в довгостроковій перспективі, відзначають аналітики.