"Центренерго" просить підвищити вартість вугілля в тарифах на теплову енергію

Велика державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" звернулася в Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням підвищити вартість використовуваного на її теплоелектростанціях вугілля в структурі тарифів на відпуск теплової енергії.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті НКРЕКП проекті рішення про перегляд тарифів на відпуск теплової енергії для цієї компанії.

"У НКРЕКП звернулось "Центренерго" щодо перегляду тарифів на виробництво теплової енергії для структурних підрозділів товариства, а саме Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС, у зв'язку зі збільшенням ціни на вугільну продукцію", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що компанія запропонувала закласти вартість вугілля для трьох станцій в діапазоні 2005-2638 гривень за тонну (без ПДВ). Нацкомісія запропонувала наступні ціни (без НСД): 2033 гривні за тонну для Вуглегірської станції, 2005 гривень за тонну для Зміївської станції і 2086 гривень за тонну для Трипільської ТЕС.

З урахуванням офіційного курсу Нацбанку (26,30 гривні за долар) і ставки ПДВ (20%), вартість вугілля, згідно з пропозиціями "Центренерго", буде становити 92-120 доларів за тонну (в залежності від станції).

На думку експерта у сфері енергетики, колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, яку він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook, українська компанія хоче закласти в тариф ціну вугілля на рівні близько 100 доларів за тонну, тоді як в порту Richards Bay (ПАР) це паливо коштує 65 доларів за тонну.

"У порту Richards Bay станом на вчора (22 травня – УНІАН) антрацит коштував 65 доларів. Доставка в Роттердам – це ще 6-7,25 долара. В Одесу, в порт "Южний" – на 2-3 долари дорожче", – написав експерт, додавши, що в сумі вартість привезеного в Україну з ПАР вугілля не може перевищувати 75 долара за тонну.

"Але "Центренерго" провело "тендер" і примудрилося знайти "грузинський" антрацит по 100 доларів за тонну. Прикурити за 25 доларів на тонні (а якщо вугілля з Росії, то і більше) – це 500 мільйонів гривень на 700 тисяч тонн поставки", – зазначив Герус.

Згідно з опублікованим проектом документа, представники Нацкомісії пропонують з урахуванням позиції "Центренерго" з 1 вересня 2017 року встановити тарифи на теплову енергію в діапазоні 392,7-509,3 гривні за 1 Гкал.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. Наприклад, у 2016 році "Центренерго" купувало вугілля у ПАР, а також компанія закуповувала паливо, здобуте на Донбасі, у приватного енергохолдингу ДТЕК. Крім того, компанія продовжує отримувати вугілля, що видобувається на державних шахтах на підконтрольній території Україні.

В кінці квітня повідомлялося про те, що компанія "Центренерго" має намір закупити 700 тисяч тонн вугілля загальною вартістю 1,81 мільярда гривень у маловідомої грузинської компанії Saqnakhshiri GIG Group. Це вугілля призначене для Трипільської та Зміївської ТЕС. Строк поставок – з 1 травня по 31 грудня.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій "Центренерго" належить державі. Станом на 14 жовтня 2016 року на складах компанії було накопичено 570 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального періоду 2016-2017 років. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, "Центренерго" для виробництва електроенергії в 2016 році використовувало 4,7 мільйона тонн вугілля, з яких 2,2 мільйона тонн дефіцитні марки "А" (антрацит) і "Т" (тощак).